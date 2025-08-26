Sheinbaum: que se denuncie a quién pagó el "Mayo"

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se denuncie a quién daban dinero Ismael "El Mayo" Zambada, como el capo confesó en Estados Unidos que hizo durante 45 años para operar con impunidad a cambio de sobornar a políticos y mandos militares.

Cuestionada sobre las declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa en su audiencia de declaración de culpabilidad, la Mandataria señaló que no todo se debe quedar en dichos.

"Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque, puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó.

"Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En Particular", urgió.

'Puso DEA a García Luna al nivel de Chapo y Mayo'

Asimismo, Sheinbaum destacó que el Director de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ubicó en el mismo nivel al ex Secretario Genaro García Luna y a Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líderes del Cártel de Sinaloa.

En su conferencia mañanera, la Mandataria prefirió abordar la relevancia que dio Terry Cole, titular de la DEA, al castigo contra el ex funcionario del ex Presidente Felipe Calderón y a los dos capos del narco.

"Ayer la propia Fiscal de EU dijo claramente que hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos y es todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada.

"Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el Director de la DEA, dice en su declaración: 'hemos derribado a tres grandes narcotraficantes, primero, García Luna, el segundo, el 'Chapo', y el tercero, el Mayo.

"Pone el Director de la DEA, al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue Secretario de Seguridad de Calderón, así lo dijo, eh, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice: 'hemos derribado a tres grandes capos de la droga, García Luna',

"¿Está interesante no?, ¿no les parece interesante eso? No nada de eso, es para que lo analicen todos ustedes, pero ¿no les parece interesante?", agregó.