Claudia Sheinbaum: México no colaboró en golpe millonario al CJNG

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno mexicano no colaboró en los operativos anunciados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, en los que se decomisaron drogas valuadas en alrededor de 29 mil millones de pesos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

-Ayer la DEA anunció un golpe de millones de dólares al CJNG, además del arresto de 670 personas. Saber si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de seguridad de México para esto.

"No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU", respondió la Mandataria federal al ser cuestionada en la conferencia matutina sobre la operación.

Ayer, la DEA informó que durante cinco días de acciones en distintos puntos de Estados Unidos aseguró decenas de toneladas de drogas pertenecientes al CJNG, cuyo valor fue estimado en mil 450 millones de dólares; es decir, unos 29 mil millones de pesos.

Sin especificar las ciudades donde se llevaron a cabo, la DEA informó haber coordinado diversos operativos en contra del CJNG durante cinco días en los que además autoridades de diferentes niveles de Gobierno habrían arrestado a 670 individuos que, según la agencia antidrogas, estarían vinculados al cártel.

Aunque la DEA no dio detalle sobre los lugares donde ocurrieron los operativos, oficinas de la agencia antidrogas alrededor de EU publicaron en días pasados fotografías en redes sociales de decomisos de drogas adjudicadas al CJNG en lugares que van desde San Diego, California, hasta Filadelfia, Pensilvania.