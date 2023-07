Y ahora se deslinda Sheinbaum de espectaculares de libro

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista en el estado de Aguascalientes, donde realizó una asamblea informativa, confirmó que el libro no ha salido a la venta y que, tentativamente, esto podría ocurrir el próximo 17 de julio.

"Nos estamos deslindando del espectacular, pero sí va a salir un libro escrito por Arturo Cano", afirmó.





Sheinbaum justificó que su imagen aparece en la obra porque fue entrevistada para el desarrollo de la misma, tal como ocurrió con otras personas. Aunque aseguró que aún no lee el libro.

"Me entrevistaron, no he leído el libro, pero lo que entiendo es que hicieron muchas entrevistas a distintas personas que me conocen", dijo.

Este viernes, REFORMA publicó que aunque aún no sale a la venta, a la morenista Claudia Sheinbaum la promocionan con más espectaculares con el pretexto de, supuestamente, promocionar el primer capítulo del libro "Claudia Sheinbaum: Presidenta", escrito por el periodista Arturo Cano de la editorial Grijalvo.

El miércoles pasado, este medio informó que en recorridos realizados por las avenidas principales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se contabilizaron 170 espectaculares de los precandidatos de Morena y del Partido Verde de los cuales 108 eran del tabasqueño Adán Augusto López, 34 de Claudia Sheinbaum, 24 de Marcelo Ebrard y cuatro de Manuel Velasco.

Cuestionada sobre el aumento de la popularidad de la panista Xóchitl Gálvez, la morenista dijo no estar preocupada, porque representan el pasado.

"No (estoy preocupada), ella representa el pasado. Yo digo que cuando llega la derecha se van los derechos y los derechos del pueblo de México ya no se pueden ir", indicó

Ironiza con frente opositor

En una asamblea informativa en el estado de Zacatecas, Claudia Sheinbaum puso en duda que el bloque opositor tenga algo que ofrecer a México.

Llamó al Frente Amplio por México "bloque cínico opositor" e incluso ironizó que, así como José Ángel Gurría es el encargado de diseñar el proyecto de Gobierno de la Oposición, el ex Presidente Felipe Calderón debería de elaborar el proyecto de paz para el País.

"Imagínense, José Ángel Gurría, el responsable, entre otros, del Fobaproa, la mayor deuda a la nación, de los que privatizó los ferrocarriles en México, ahora es el que está haciendo el proyecto de nación del otro bloque, el bloque opositor", expuso.

"Allá está, yo digo, Calderón, ha de estar construyendo el proyecto de paz, ¿no? Porque pertenece al otro bloque, o Vicente Fox, o (Carlos) Salinas de Gortari, o Alito Moreno, o los panistas, ¿a poco ellos tienen algo qué ofrecer? Ya ese modelo quedó derrotado en el País, ya eso ya lo probó el pueblo de México y en 2018 dijo basta".

Sheinbaum presumió que va arriba en todas las encuestas, sin importar de cuál se trate.

"Vamos arriba en las encuestas, la verdad, de todas, la que le pongas estamos arriba en las encuestas. Y vamos a seguir arriba en las encuestas, porque vamos a seguir caminando por todo el País, defendiendo la transformación, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México y sus grandes derechos".