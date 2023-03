Busca CDMX mover a migrantes de Colonia Juárez a Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO

"Abrimos un albergue en Tláhuac", dijo hoy la Mandataria.

No brindó la ubicación del centro que recibirá migrantes que actualmente y desde octubre de 2022 mantienen campamentos improvisados en la Colonia Juárez, al exterior de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Su oficina indicó que el espacio todavía se está acondicionando, por lo que posteriormente se informará su dirección.

Según explicó, unas 21 familias del total, que no especificó, se acercaron a las autoridades para acudir a la Alcaldía Tláhuac.

En el albergue, dijo, podrían instalarse mesas de atención de autoridades federales, en caso de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) acepten.

"Nuestra idea es que pueda haber ahí también módulos de Comar, del Instituto Nacional de Migración, si es que esto es posible, están por informarnos, pero abrimos ya este albergue para un trato humanitario siempre a los migrantes", añadió Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno dijo que no se obligará a nadie a permanecer en el nuevo sitio.

"No, no se les puede obligar. Igual que cualquier persona en situación de calle o una persona mientras no cometan una falta cívica o penal, obviamente, o algún delito penal no puede haber una obligación".

El miércoles Sheinbaum dijo que sostuvo una conversación con Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, porque ellos tienen recursos para poder habilitar un albergue y que la Secretaría de Gobierno capitalina buscaría hacer "algo especial" en la Colonia Juárez u otro lugar, para recibir a migrantes.