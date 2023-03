Aprovechan migrantes protesta y escapan de autobús del INM

Una hora después, el autobús del INM proveniente de Veracruz, cargado con al menos 30 centroamericanos detenidos en Coatzacoalcos, fue detenido por los manifestantes.

Varios de ellos pegaron sus pancartas en el vehículo, al tiempo que los extranjeros pegaban sus rostros a las ventanas exclamando "¡déjenos salir!".

Ocho de ellos tumbaron una ventana de aire que está en el techo del autobús para escapar.

Ya afuera del carro, sobre la banqueta, el hondureño Arturo Antonio, de 21 años, tomó agua y con voz entrecortada dijo a la pregunta si tenía miedo estar encerrado: "sí, ciudad Juárez, tanto qué pasó allá de tanta cosa ya hasta sudado ando".

Otro migrante que había escapado, mientras se amarraba los tenis, sentado en la banqueta frente a la estación migratoria, dijo que se la había "rifado y cómo podía porque no quería estar preso".

"Los policías (agentes migratorios) no nos defienden, es lo más triste (estar al interior de un centro de detención), los baños no se pueden usar, no hay agua, la comida es helada, hay temor", dijo.