Descartan repunte de sarampión en Chiapas

La Secretaría de Salud (Ssa) descartó un repunte de casos de sarampión en Chiapas y aseguró que la situación se encuentra bajo control, además de que existen vacunas suficientes para atender cualquier eventualidad relacionada con esta enfermedad y con la campaña invernal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Ssa, David Kershenobich, afirmó que el número de casos ha disminuido y que no existe motivo de alarma para la población. Indicó que, tras una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y autoridades sanitarias, se determinó que no es necesario limitar actividades en el estado.

Acciones de la autoridad sanitaria en Chiapas

El funcionario explicó que el brote se concentró principalmente en San Cristóbal de las Casas, donde se registró el mayor número de contagios. Sin embargo, señaló que todos los pacientes han sido atendidos oportunamente, se encuentran en buenas condiciones de salud y evolucionan de manera favorable.

Detalles confirmados sobre el brote de sarampión

Kershenobich detalló que, como medida preventiva, se implementó de inmediato un cerco vacunal en un perímetro de 25 manzanas alrededor de los casos detectados, además de un barrido de vacunación en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de cortar cadenas de transmisión.