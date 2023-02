David Gómez Álvarez se apunta para el INE

Explicó que su postulación será un reto profesional, político, intelectual y operativo considerando el momento de cambio político por el que atraviesa el País, y porque el INE se encuentra en el ojo del huracán de la discusión política nacional.

"Se necesitan perfiles que aseguren que haya una correcta conducción, que haya diálogo, que haya apertura, que haya interlocución y sobre todo que haya confianza en el árbitro electoral", dijo el también académico.

"Me parece que por mi trayectoria, en la que nunca he militado en ningún partido político, en la que nunca he pertenecido a ningún grupo ni partido político, se requieren perfiles absolutamente independientes, autónomos, imparciales y neutrales que puedan garantizar elecciones libres, competitivas y equitativas en este País".

Gómez Álvarez, quien ha fungido como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno de Jalisco, dijo que busca un asiento en el Consejo general del INE en la conciencia de que las reglas del juego electoral todavía están en el aire debido a la judicialización de la reforma en la materia.

"Todavía falta que se apruebe el llamado 'Plan B', que supone una reforma ciertamente profunda, estructural, de la autoridad electoral y todavía falta también por ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de si echa para atrás la reforma, si la valida en su totalidad o si, como muchos anticipan, podría validar ciertos aspectos de la reforma e invalidar otros aspectos de la reforma", agregó.

"De suerte que el planteamiento que está hoy en discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados podría no ser la reforma que termine estando vigente para el siguiente proceso electoral, es decir, todavía no hay certeza sobre las reglas del juego democrático".

Sobre los cuestionamientos que recibió en redes sociales por pretender dejar inconcluso su período como integrante del CPS para sumarse al INE, Gómez Álvarez dijo que la decisión está justificada en virtud de que una consejería electoral representa un bien superior para una institución de alcance nacional.