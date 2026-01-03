Muere David Garza Lagüera, pionero de la industria en NL

El empresario regiomontano y parte de los pioneros de la industria de Nuevo León, David Garza Lagüera, murió esta madrugada.

¿Quién fue David Garza Lagüera?

Garza Lagüera de 91 años, era hijo de Don Eugenio Garza Sada, principal industrial regiomontano y el más reconocido en la historia de la entidad.

Impacto de su legado en la industria de Nuevo León

En su trayectoria industrial destacan compañías como FEMSA, Grupo Alfa, Vitro y el Tecnológico de Monterrey.

Reacciones tras el deceso del empresario regiomontano

El fallecimiento de David Garza Lagüera ha generado reacciones en el ámbito empresarial y social, recordando su contribución al desarrollo de la industria en Monterrey.