México dispuesto a dar asilo a Pedro Castillo: SRE

¿Él no hizo ningún intento de pedirle a México ayuda a partir de que hace está declaratoria?, se le preguntó.

"No, que yo sepa, no", respondió Ebrard.

¿México estaría dispuesto a darle asilo si lo pide Pedro Castillo?, se le reiteró.

"Pues nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, lo consideramos, en el sentido positivo. No nos oponemos, pero no lo ha hecho", dijo Ebrard.

EN ENTREVISTA

En entrevista radiofónica, con la periodista Denise Maerker, el Secretario de Relaciones Exteriores confirmó que algunos ciudadanos se apostaron esta tarde frente a la Embajada de México en Lima al igual que elementos de la Policía.

Sin embargo, Ebrard sostuvo que no tiene información sobre las supuestas intenciones de Castillo de llegar hasta esas oficinas.

"Si fueron personas y también había una patrulla porque decían que se iba a ir el Presidente Castillo a la Embajada, pero la verdad es que nunca llegó a la Embajada, no sé si esa era su intención", manifestó.

El funcionario también confirmó la cancelación de la Cumbre de la Alianza Pacífico, a realizarse el 14 de diciembre en Perú y, en consecuencia, el viaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros estamos preocupados, por supuesto, como muchos países, y estoy muy atento a la situación. El propio Presidente López Obrador me ha estado requiriendo que le actualice la información de lo que está ocurriendo" Marcelo Ebrard

Según Ebrard, el Mandatario mexicano le ha solicitado información sobre la crisis que se registra en Perú.

"Nosotros estamos preocupados, por supuesto, como muchos países, y estoy muy atento a la situación. El propio Presidente López Obrador me ha estado requiriendo que le actualice la información de lo que está ocurriendo", agregó.