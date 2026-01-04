Sismo deja daños en 24 municipios de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro.- Un sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, región Costa Chica de Guerrero, dejó afectaciones en al menos 24 municipios, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Las autoridades detallaron que los municipios impactados incluyen Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Chilpancingo, Tixtla, Coyuca de Benítez, entre otros de la Costa Chica, Montaña y Centro del estado.

El Ejército y la Marina activaron los planes DN-III-E y Marina para atender a la población afectada, mientras Protección Civil federal continúa evaluando y cuantificando los daños. Se informó que el sistema de agua potable de Acapulco sufrió daños en los sistemas Papagayo 1, Papagayo 2 y Lomas de Chapultepec, lo que obligó a suspender temporalmente la distribución.

San Marcos, epicentro del sismo, resultó el más afectado con aproximadamente 740 viviendas dañadas, de las cuales 70 colapsaron completamente. Una mujer de 50 años, identificada como Felicitas Villalba de León, falleció cuando el techo de su casa se desplomó en la comunidad Las Minas.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la CNPC destacaron la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para brindar atención inmediata, reiterando el compromiso con la seguridad y el bienestar de la población afectada.