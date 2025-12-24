Inundaciones afectan producción citrícola en Veracruz

A dos meses de las severas inundaciones registradas en el norte de Veracruz, productores de cítricos del municipio de Álamo Temapache continúan enfrentando serias dificultades para recuperar sus huertas y reactivar la venta de sus cosechas, tras la pérdida de toneladas de naranja, mandarina y toronja provocada por el desbordamiento del río Pantepec en octubre pasado.

¿Cómo afectaron las inundaciones a los productores de cítricos?

En la plaza El Ídolo, principal punto de comercialización de cítricos en la región, decenas de productores esperan la llegada de compradores, aunque reconocen que las ventas se mantienen bajas debido a la crisis económica local y a la reducción de la producción. Los camiones cargados de fruta apenas representan alrededor del 30% de lo que lograron rescatar tras las inundaciones.

Detalles sobre los daños en las huertas de Veracruz

Los daños, aseguran, no se limitaron a la pérdida inmediata de la cosecha. La fuerza del agua arrancó árboles completos, dejó grandes cantidades de basura en las huertas y generó condiciones propicias para la aparición de hongos y plagas que continúan afectando la producción. Muchos terrenos, afirman, permanecen inservibles o requieren trabajos de limpieza que no han podido concluir.

Productores como Esteban Argüelles relatan que las lluvias atípicas provocaron que la fruta se cayera prematuramente y obligaron a reiniciar prácticamente desde cero el proceso de cultivo. A ello se suma el aumento en los costos de producción y la necesidad de aplicar tratamientos para controlar enfermedades que antes no eran comunes en la región.

Impacto económico de las inundaciones en la región

La situación actual de los productores de cítricos en Veracruz refleja no solo los efectos de las inundaciones, sino también la complejidad de la recuperación en un contexto de crisis económica que afecta a toda la región.