Incendio en taller de Santa Catarina daña cinco casas y 14 vehículos

Al menos 14 vehículos y cinco casas resultaron con daños por un incendio registrado en un taller que almacenaba combustible, en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Morazán y Morelos. Según los primeros informes del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León, el combustible se derramó y al correr por la calle provocó que las llamas se propagaran en las viviendas aledañas y en los vehículos estacionados en la zona.

Se informó que algunas personas resultaron con síntomas de intoxicación. La columna de humo se percibió en distintas zonas del Área Metropolitana, especialmente en sectores de San Pedro Garza García.