Entregan casi 1 mdp a negocios afectados

El Gobierno de la Ciudad de México otorgará apoyos económicos por un total de 932 mil 363 pesos a ocho propietarios de negocios que resultaron afectados por actos vandálicos durante la marcha del 2 de octubre, conmemorativa del 57 aniversario de la masacre estudiantil de 1968.

La Secretaría de Gobierno informó a través de la Gaceta Oficial que los beneficiarios incluyen a tres mujeres y cinco hombres, cuyas propiedades sufrieron daños en cortinas metálicas, cancelería y vidrios. Los apoyos van desde 9 mil 860 hasta 243 mil 185 pesos, dependiendo de la magnitud de los daños.

¿Qué daños sufrieron los negocios durante la marcha?

Los actos vandálicos fueron perpetrados por grupos identificados como “bloque negro” durante la movilización. La dependencia detalló que, mediante la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, se realizó un censo para determinar el alcance de los daños en los establecimientos.

Detalles sobre los apoyos económicos otorgados

Según estimaciones del sector empresarial, aproximadamente 50 negocios sufrieron daños, principalmente joyerías y comercios con aparadores frágiles. Las pérdidas materiales superan los 4 millones 350 mil pesos, incluyendo saqueos y daños a inmuebles, mientras que el cierre anticipado de 3 mil 422 establecimientos generó pérdidas de más de 16.7 millones de pesos, según Canaco CDMX.

Impacto económico de los actos vandálicos en la CDMX

Los apoyos económicos otorgados buscan mitigar el impacto de los daños sufridos por los negocios afectados, resaltando la importancia de la recuperación económica en la capital del país.