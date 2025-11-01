¿Cuándo inicia el segundo apoyo a damnificados por lluvias?La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la distribución de despensas en localidades afectadas.
El Gobierno de México anunció la fecha de entrega del segundo apoyo económico para las familias damnificadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, luego de las lluvias e inundaciones registradas en el mes de octubre.
A través de una publicación en redes sociales, el gobierno federal informó que este nuevo apoyo va de entre 20 mil y 70 mil pesos, según las afectaciones en el patrimonio de cada una de las familias afectadas y que ya fueron censadas.
¿Cuál es el contexto de la ayuda?
Agregó que también se prepara la etapa de reconstrucción y reubicación, así como la distribución de recursos al sector agrícola en los cinco estados.
¿Cuándo inicia la entrega del segundo apoyo económico a damnificados?
Será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados, esto, en miras de ayudar a que las y los mexicanos vuelvan a su normalidad tras la tragedia que ha cobrado la vida de 82 personas.
En este sentido, el pasado viernes 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también seguirán distribuyendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.