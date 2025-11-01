¿Cuándo inicia el segundo apoyo a damnificados por lluvias?

El Gobierno de México anunció la fecha de entrega del segundo apoyo económico para las familias damnificadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, luego de las lluvias e inundaciones registradas en el mes de octubre.

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno federal informó que este nuevo apoyo va de entre 20 mil y 70 mil pesos, según las afectaciones en el patrimonio de cada una de las familias afectadas y que ya fueron censadas.

¿Cuál es el contexto de la ayuda?

Agregó que también se prepara la etapa de reconstrucción y reubicación, así como la distribución de recursos al sector agrícola en los cinco estados.

¿Cuándo inicia la entrega del segundo apoyo económico a damnificados?

Será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados, esto, en miras de ayudar a que las y los mexicanos vuelvan a su normalidad tras la tragedia que ha cobrado la vida de 82 personas.

En este sentido, el pasado viernes 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también seguirán distribuyendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.