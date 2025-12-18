Participa la UAT en el fortalecimiento de la educación superior

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la 18ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), celebrada en la capital del país y convocada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su asistencia a este evento, el rector Dámaso Anaya reafirmó el compromiso de sumar los esfuerzos de la UAT en la agenda nacional para fortalecer la educación superior mediante la vinculación con asociaciones clave, la colaboración con otras instituciones y la alineación de sus políticas académicas con las directrices nacionales.

Acciones de la autoridad en la educación superior

La reunión, realizada este martes 16 de diciembre, fue presidida por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien destacó la importancia de este encuentro que marca las acciones para continuar mejorando la educación superior en beneficio de las y los jóvenes.

El funcionario federal reafirmó también el compromiso de planificar en conjunto, generar mecanismos de coordinación y de avanzar con innovación, ciencia y tecnología hacia el fortalecimiento de la educación superior.

Detalles sobre la reunión del CONACES

En el desarrollo de los trabajos realizados en el histórico edificio de la SEP, intervino también la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, con la presencia del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.