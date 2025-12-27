Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo

Un juez de control vinculó a proceso a Iván "N" y José "N", custodios de la empresa de seguridad y traslado de valores Águila Bicéfala que fueron detenidos con 37 millones de pesos en efectivo cuando circulaban por el municipio de Naucalpan, por su probable responsabilidad en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de traslado del efectivo, así como resistencia a la autoridad.

¿Qué declararon los abogados sobre la detención?

Durante la audiencia, el juzgador consideró que no se acreditó la legal procedencia del dinero, pese a que la defensa presentó cartas antilavado. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá en febrero próximo, periodo en el que las partes podrán aportar mayores elementos de prueba.

Al término de la audiencia, Luis Enrique Sánchez, abogado defensor, calificó la resolución como un "precedente irregular" y anunció que promoverán juicios de amparo ante instancias federales al considerar que se vulneraron los derechos humanos de los detenidos. "Nos encontramos ante un juez blando; a pesar de la ausencia de indicios por parte de la Fiscalía, se dictó un auto de vinculación muy ausente de motivación y fundamentación, el cual vamos a impugnar", señaló.

Detalles sobre la audiencia y la defensa de los custodios

El litigante sostuvo que la Fiscalía no distinguió entre licitud e ilicitud de los recursos, situación que, dijo, fue avalada por el juzgador. El defensor sostuvo que la detención de los trabajadores de la empresa se originó a partir de un alto policial por un presunto exceso de velocidad que, aseguró, no se cometió, por lo que calificó la actuación de los elementos como un abuso de autoridad.

En este contexto, informó que se presentarán denuncias formales en contra de los policías que participaron en la intervención, al considerar que se vulneraron los derechos de los detenidos. Asimismo, puntualizó que la camioneta en la que se trasladaban era blindada y contaba con vidrios polarizados, lo que, dijo, impedía advertir a simple vista el contenido del vehículo.

Impacto de la detención en los derechos humanos de los detenidos

Respecto al delito de resistencia a la autoridad, la defensa aseguró que existen videos peritados por un especialista en ciberseguridad que, a su consideración, desvirtúan dicha imputación. Sánchez informó que uno de los custodios requiere medicamentos especializados, debido a que padece leucemia, y denunció obstáculos por parte del sistema penitenciario para el suministro del tratamiento, lo que calificó como una violación a derechos humanos. Finalmente, reiteró que continuarán promoviendo actos de investigación para demostrar la licitud del dinero y confió en que los tribunales federales revisen el caso y emitan una resolución favorable.