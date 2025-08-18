Fortalecerán la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con nuevo convenio

En el marco de la celebración, este lunes, de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal en esta ciudad, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, suscribirá con el gobernador Rubén Rocha Moya un convenio para reclutar, formar y capacitar en seis meses a 150 nuevos policías estatales.

Con la plataforma militar se emitirá la convocatoria respetiva para que jóvenes que deseen formar parte de las fuerzas de la Policía Estatal Preventiva se inscriban. Una vez que sean seleccionados, con el cumplimiento de los requisitos, entraran en un curso de formación policial y de capacitación.

Las autoridades estatales dieron a conocer que este lunes tendrá lugar la celebración de la firma del convenio respectivo entre el titular de la Defensa Nacional y el mandatario estatal para fortalecer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El pasado fin de semana, Rocha Moya adelantó que sería el día lunes 18 de agosto cuando volvería a sesionar en Culiacán el Gabinete de Seguridad Pública Federal, en donde se abordarían temas como el reforzamiento de la Policía Estatal Preventiva, a la que se dota de nuevas patrullas, entre ellas, seis blindadas.

Dio a conocer que en el tema del fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva, el gobierno federal determinó entregarle a esta corporación 100 patrullas equipadas, las primeras 20 ya se encuentran en la entidad.

Sobre las seis unidades blindadas que han sido dotadas, será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se lance la convocatoria para seleccionar a 61 cadetes, los cuales recibirán capacitación y adiestramiento durante seis meses para operar estas unidades y brindarles el mantenimiento necesario.

Rocha Moya indicó que adicional a este grupo especializado que se va a formar, serán reclutados por el ejército 150 aspirantes a convertirse en policías estatales, los cuales recibirán un curso de capacitación y adiestramiento policiaco.