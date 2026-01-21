Arranca CURP biométrica para adultos mayores

La Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica comenzó a implementarse de manera gradual en México y los adultos mayores ya pueden realizar el trámite, informó el Registro Nacional de Población (Renapo).

Detalles sobre la implementación de la CURP biométrica

Aunque la CURP tradicional continúa vigente, la nueva modalidad incorpora datos biométricos con el fin de fortalecer los mecanismos de identificación oficial en el país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población hacia finales de febrero de 2026. No obstante, su adopción se lleva a cabo por etapas, lo que ha generado dudas sobre los requisitos, el proceso y su impacto en el acceso a programas sociales, especialmente para las personas adultas mayores.

Requisitos para obtener la CURP biométrica en México

Los ciudadanos deben estar atentos a las indicaciones del Renapo para cumplir con los requisitos necesarios para obtener la CURP biométrica. Esto incluye la presentación de documentos específicos y la realización de un trámite que puede variar según la localidad.

Impacto de la CURP biométrica en programas sociales

La implementación de la CURP biométrica también plantea interrogantes sobre cómo afectará el acceso a programas sociales, un aspecto crucial para la población de adultos mayores que depende de estos apoyos. Las autoridades han señalado que se buscará facilitar el acceso a estos programas durante la transición hacia la nueva modalidad.