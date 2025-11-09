México participa en la IV Cumbre CELAC-UE

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), viajó este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE), que se realizarán los días 9 y 10 de noviembre.

El canciller De la Fuente acude a esta cumbre en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La asistencia del canciller, dijo la SRE, responde al "profundo interés" que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, "así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico".

¿Cuál es el objetivo de la Cumbre CELAC-Unión Europea?

"Esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida", señaló la Cancillería. Agregó que la Cumbre CELAC-Unión Europea es un mecanismo de diálogo político establecido en 2013 que reúne a los 60 Estados de ambas regiones.

¿Qué temas se abordarán en la cumbre?

Durante la cumbre, se espera que se discutan temas relevantes para ambas regiones, incluyendo la cooperación en áreas como el comercio, la sostenibilidad y la seguridad. La participación de México es fundamental para fortalecer los lazos entre América Latina y la Unión Europea, promoviendo un diálogo constructivo que beneficie a ambas partes.