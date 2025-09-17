Festival Internacional Santa Lucía llenará de arte y cultura a NL

Para compartir y celebrar la riqueza cultural de Nuevo León, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, invitó a disfrutar de la XVIII edición del Festival Internacional Santa Lucía 2025 del 2 de octubre al 2 de noviembre.

Acompañado de Mariana Rodríguez y su hija Isabel, el Mandatario estatal dijo que el FISL es una gran ocasión para festejar que la UNESCO reconoció a Nuevo León como primer lugar en cultura con el proyecto de Esferas Culturales, y marca el preámbulo en turismo para el Mundial de FIFA 2026.

"Vamos a lucir nuestro estado. Esto es muy importante porque es un preámbulo de lo que se viene el año que entra para el Mundial y que empiecen a percibir fuera de Nuevo León todo el tema de turismo, la seguridad", indicó.

"Les puedo augurar que va a ser una coyuntura muy fresca, muy limpia, muy bonita y que la invitación es justo eso, a que disfruten y gocen el festival XVIII edición", apuntó García Sepúlveda.

El Gobernador destacó que en esta edición se realizará un homenaje a Mauricio Fernández en el Museo La Milarca, además de agregar el show de drones que se disfrutó durante la celebración del Grito de Independencia.

La XVIII edición del FISL contará con 190 expresiones artísticas en 37 locaciones, en las que se disfrutará de 13 disciplinas y géneros artísticos, participando 30 compañías, más de 850 artistas y 19 países invitados.

En tanto, la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, resaltó que el FISL se ha consolidado como un referente cultural de alto impacto que este año, de manera particular, se suma a la estrategia para el desarrollo de la primera infancia, impulsada por el Gabinete de Igualdad bajo el liderazgo de Mariana Rodríguez.

"El Festival Internacional Santa Lucía 2025 es, sin duda, un testimonio de lo que se logra cuando avanzamos con una visión común, un espacio de encuentro, creatividad y construcción colectiva de nuestro futuro cultural", expresó.

El programa general que integra la XVIII edición del FISL fue presentado por la presidenta del Patronato, Victoria Kühne.

Este año, la Gran Inauguración estará a cargo de HANDS PERCUSSION Dialogue in Skin, proveniente de Malasia, cuyo espectáculo fusiona ritmos ancestrales con la riqueza cultural de Truly Asia.

Para las infancias, el FISL presentará a Pomelo, un tierno elefante rosa que descubre el mundo con humor y sensibilidad, y a quien los pequeños acompañarán en un viaje por las diferentes estaciones del año. Desde Argentina, durante ocho días se presentará URRAKA Historias Recicladas, donde alumnos de escuelas primarias también aprenderán cómo el reciclaje se transforma en arte.

La edición 2025 del FISL está preparada para todo público e incluye tradiciones mexicanas como el Día de Muertos con el espectáculo Travesía del Alma, en el Lago del Parque Fundidora; la presentación del Ballet de Monterrey en la Explanada de los Héroes con Giselle; la ópera La Traviata en el Teatro de la Ciudad; la Orquesta de Cámara de Berlín; la Súper Orquesta; música clásica electrónica con Vivaldiano.

La Gran Sala del Teatro de la Ciudad será el escenario para la fusión del flamenco, tango y jazz interpretados por Emilio Solla, compositor y pianista ganador del Grammy, y el cantaor saxofonista Antonio Lizana en El Siempre Mar.

----Barbie The Movie: In Concert-FISL 2025

Barbie The Movie: In Concert debutará en la Explanada de los Héroes el 31 de octubre.

La película completa, inspirada en la marca Barbie de Mattel Inc. y que rompió récords de taquilla en todo el mundo, será presentada en pantalla gigante y acompañada en vivo por una orquesta conformada exclusivamente por mujeres, interpretando tanto la partitura orquestal como las canciones icónicas del aclamado soundtrack.

La Barbie LandTM Sinfonietta, integrada en esta ocasión por talentosas músicas de la Súper Orquesta, estará dirigida por la fundadora de The Sinfonietta, Macy Schmidt. Reconocida en la lista Forbes 30 Under 30, Schmidt fue la encargada de Barbie The Movie: In Concert y recientemente hizo historia al convertirse en la primera mujer de color orquestadora en Broadway.

El estreno en Monterrey forma parte de la programación del Festival Internacional Santa Lucía, uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina, que en su edición 2025 ofrecerá un escenario inigualable para este espectáculo musical inmersivo.

Cabe mencionar que se contará con la participación de las compañías de teatro del Tec de Monterrey, UDEM, UANL; así como la Orquesta UERRE y la Orquesta Sinfónica de la UANL.

El Gran Cierre del Festival Santa Lucía estará a cargo de The Beach Boys, íconos de la música estadounidense.