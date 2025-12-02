Hijo de ´El Chapo´ se declara culpable

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable este lunes de cargos de tráfico de drogas y de empresa criminal continua en Estados Unidos. Guzmán López reconoció su papel en la supervisión del transporte de decenas de miles de kilogramos de drogas, incluidos fentanilo, cocaína y metanfetaminas, hacia territorio estadounidense, principalmente mediante túneles subterráneos.

Detalles del acuerdo de culpabilidad

Su abogado señaló que el acuerdo de culpabilidad podría evitar la cadena perpetua, aunque enfrenta un mínimo de 10 años de prisión. Como parte del acuerdo, Guzmán López admitió también haber secuestrado a una persona vinculada con Ismael "El Mayo" Zambada, y aceptó no tener derecho a apelar la sentencia. Su hermano, Ovidio Guzmán López, ya había llegado a un acuerdo similar en julio, marcando un avance en los esfuerzos de Estados Unidos por enjuiciar a los líderes del cártel de Sinaloa, organización que su padre dirigió hasta ser condenado a cadena perpetua en 2019.

Impacto del caso en el cártel de Sinaloa

Este desarrollo es significativo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, donde las autoridades buscan desmantelar las estructuras de poder del cártel de Sinaloa. La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López representa un paso más en la estrategia de las autoridades para debilitar a esta organización criminal.

Reacciones tras la declaración de culpabilidad

La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito legal y social, dado el impacto que tiene en la percepción pública sobre el narcotráfico y la justicia en Estados Unidos. La familia Guzmán ha sido objeto de atención mediática constante, y este nuevo giro en el caso podría influir en futuras investigaciones y juicios relacionados con el cártel de Sinaloa.