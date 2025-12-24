Ola de violencia sacude Culiacán

CULIACÁN, Sin.- La violencia continúa en la capital del estado, con el registro de una cadena de seis nuevos asesinatos en diversos sectores de Culiacán. Entre las víctimas se encuentra un policía municipal, Edgar Luciano, de 38 años, y un adolescente, Joshue "N", de 17 años de edad.

¿Qué ocurrió en la serie de asesinatos en Culiacán?

En la nueva serie de hechos violentos, al interior de una vivienda del sector de la colonia Chulavista, ubicada sobre la calle Cuarto Poder, hombres armados ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el menor de edad, Joshue "N", quien falleció en el lugar a causa de los impactos de bala.

A escasas calles del Parque Constitución, en el segundo cuadro de Culiacán, el agente de la policía municipal, Edgar Luciano "N", con 13 años de servicio, recién había concluido su turno y, al conducir una motocicleta, fue privado de la vida tras recibir múltiples disparos por al menos dos personas.

El elemento de seguridad fue atacado a balazos sobre la avenida Carranza, casi esquina con Ángel Flores. Al arribar los grupos de auxilio y corporaciones policiacas, se confirmó que no presentaba signos vitales.

Detalles sobre los homicidios en la capital sinaloense

En otro hecho, varios hombres armados atacaron a balazos a un vendedor de autos, Carlos Emanuel "N", de 33 años, en una estación de gasolina inactiva ubicada sobre el boulevard Rotacismo y la avenida Enrique Félix Castro, en la zona limítrofe de Tres Ríos.

Asimismo, en la colonia El Mirador, un grupo armado que viajaba en dos vehículos descendió y abrió fuego contra tres personas que se encontraban platicando. En el lugar falleció Salvador "N", de 43 años de edad.

Otro de los acompañantes intentó huir, pero fue perseguido y asesinado dos calles más adelante; se trató de Jesús Abel "N", quien fue localizado sin vida sobre la calle Gaxiola. El tercer afectado resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Impacto de la violencia en la comunidad de Culiacán

Finalmente, el joven Daniel "N", de 21 años de edad, quien fue atacado a balazos cerca de un campo deportivo en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, murió horas después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.