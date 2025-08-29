Hombre es baleado en Sinaloa; se resguarda en Unidad de Servicios

Hombre es baleado en Sinaloa; se resguarda en Unidad de ServiciosLuis Eduardo resulta herido en ataque a balazos en Culiacán
CULIACÁN, Sin
Una persona identificada, en forma preliminar como Luis Eduardo "N" fue atacada a balazos en el área de estacionamiento de la Unidad de Servicios Estatales, en la parte nor-poniente de Culiacán, por lo que este herido, logró ingresar al área de sanitarios de una de las áreas de trámite del gobierno del estado.
Los escasos datos que se conocen, sobre este hecho de violencia, es que la víctima del atentado, herido, alcanzó a correr y buscar refugio en una de las áreas de sanitarios, de la planta baja, donde se ubican varias dependencias del estado, por lo que la zona fue acordonada.
Solo se conoce que la persona, de nombre Luis Eduardo "N", de 38 años de edad, se encuentra herido, por lo que se solicitó una ambulancia, sin que se conozca si esta persona es empleado público o es un ciudadano que acudió a la Unidad de Servicios Estatales a efectuar algún trámite o pago.