Hombre es baleado en Sinaloa; se resguarda en Unidad de Servicios

CULIACÁN, Sin

Una persona identificada, en forma preliminar como Luis Eduardo "N" fue atacada a balazos en el área de estacionamiento de la Unidad de Servicios Estatales, en la parte nor-poniente de Culiacán, por lo que este herido, logró ingresar al área de sanitarios de una de las áreas de trámite del gobierno del estado.

Los escasos datos que se conocen, sobre este hecho de violencia, es que la víctima del atentado, herido, alcanzó a correr y buscar refugio en una de las áreas de sanitarios, de la planta baja, donde se ubican varias dependencias del estado, por lo que la zona fue acordonada.