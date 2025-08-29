Hallan cabeza humana dentro de una bolsa en Culiacán

CULIACÁN, Sin

A un lado del kiosco, de la plazuela de la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, dentro de una bolsa de plástico negra, fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino, por lo que peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado fueron alertados sobre este hecho.

Este nuevo hallazgo de restos humanos se registró a solo nueve días de que en el callejón Ignacio Zaragoza, en el segundo cuadro de la capital del estado, se descubrió el cuerpo de un hombre decapitado, el cual fue colocado en bolsas de plástico color negro.

Hallan cabeza humana

A escasos metros de este descubrimiento, los investigadores y peritos encontraron dentro de una caja, la cabeza de la víctima, por lo que se iniciaron los trabajos para poder determinar la identidad de la persona.

Sobre el nuevo descubrimiento de una cabeza humana dentro de una bolsa de plástico que fue abandonada en la plazuela, de la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de la capital del estado, se conoció que personas que caminaban por ese lugar muy temprano, les llamó la atención del bulto por lo que lo reportaron a las autoridades.