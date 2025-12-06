Ejército retira bomba casera en Culiacán

Elementos del Ejército, apoyados por especialistas en manejo de explosivos equipados con trajes antibombas, retiraron dos artefactos explosivos improvisados que habían sido abandonados en una banqueta del fraccionamiento CANACO, en Culiacán. Los artefactos fueron dejados por un grupo armado que atacó una vivienda la noche del miércoles, donde además realizaron disparos, causaron destrozos y prendieron fuego al inmueble. Para la operación, militares y elementos de la Guardia Nacional establecieron un amplio cerco de seguridad sobre la calle Hermes.

Acciones de la autoridad

Las autoridades informaron que, durante la atención inicial al reporte de agresión, policías estatales y militares localizaron también un bidón con gasolina junto a los explosivos, lo que incrementó el riesgo en la zona.