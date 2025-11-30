Detienen a 9 durante distintos operativos en Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En diferentes operativos de vigilancia ejercidos en la capital del estado por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva fueron detenidos por separado nueve personas del sexo masculino, entre ellos un menor de edad, a los que les aseguraron armas, chalecos tácticos, drogas y un vehículo con reporte de robo.

¿Qué ocurrió?

Uno de los patrullajes efectuados por personal de la Guardia Nacional, en la colonia Las Coloradas, detectaron que los ocupantes de un vehículo Kia, línea Forte, al verlos, estos intentaron huir de la zona imprimiendo mayor velocidad, por lo que se registró una breve persecución por varias calles.

Al ser detenidos, se descubrió que en la unidad viajaban cuatro civiles los cuales portaban cinco armas de fuego, entre ellas una carabina tipo M4 y un fusil tipo AK-47, 23 cargadores abastecidos, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, 63 envoltorios de cocaína y 74 de marihuana.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En un recorrido por la parte poniente de Culiacán, sobre el boulevard Emiliano Zapata, elementos de la Policía Estatal Preventiva le dieron seguimiento a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, los cuales al sentir su presencia intentaron eludirlos.

Al ser detenidos y sometidos a una revisión se les encontró una pistola calibre nueve milímetros, 15 bolsas transparentes conteniendo una sustancia granulada con las características propias del cristal, por lo que se procedió a su detención y traslado ante un ministerio público para que defina la situación legal de ambos.

En labores de vigilancia por el sector de Villas del Río, en la parte nor-poniente de la ciudad capital, los elementos de la Policía Estatal Preventiva detectaron que los ocupantes de un vehículo Hyundai, línea Elantra, circulaban a exceso de velocidad, por lo que les notificaron que se detuvieran, pero estos hicieron caso omiso.

Ante esta actitud se inició una persecución que culminó por el boulevard Lola Beltrán, al ser detenidos los tres ocupantes de la unidad, uno de ellos menor de edad, se les encontró dos pistolas y el vehículo en que viajaban cuenta con reporte de robo.