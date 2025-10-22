Cuatro muertos y cinco heridos en ataques armados en Culiacán

En los hechos de violencia ocurridos en dos áreas diferentes de la capital del estado por el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) del Estado, confirmó la muerte de cuatro personas por impactos de bala y cinco más heridos, sin que se especifique si los lesionados son víctimas colaterales.

Contexto general

Sobre los bulevares Ganaderos y Jesús Kumate en la salida sur de Culiacán, hombres armados atacaron a balazos a dos hombres que viajaban en una camioneta Ford Ranger, los cuales perdieron la vida y dos más resultaron heridos. Se presume que estos viajaban en una camioneta blanca que fue impactada.

En esa zona, agentes de la policía estatal preventiva, el ejército y la Guardia Nacional (GN) mantienen un despliegue de búsqueda de los presuntos responsables, por lo que fue cerrada la circulación en varias calles cercanas al ataque armado.

Reacción de los involucrados

Un segundo evento, tuvo lugar en sentido opuesto, a la salida norte de la capital del estado, muy cerca de una plaza comercial. En ese lugar, presuntamente se registró un enfrentamiento entre grupos rivales en cuyos hechos dos civiles resultaron muertos.

Las autoridades de seguridad revelaron que en este evento de violencia tres personas más resultaron con heridas de bala, sin que se especifique si estos participaron en los hechos o quedaron en medio del fuego cruzado.