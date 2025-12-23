Jornada de violencia deja diez asesinatos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En los municipios de Culiacán y Navolato se volvió a vivir una nueva jornada de violencia, con diez asesinatos; entre las víctimas se encuentra una mujer. Además, un casino Flamingos, ubicado en la colonia Lomas del Boulevard, en la capital del estado, fue objeto de un ataque a balazos, sin que se reportaran personas heridas.

¿Qué ocurrió en Culiacán y Navolato?

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la avenida Emiliano Zapata, en la colonia Lomas del Boulevard, el casino fue atacado con disparos que se incrustaron en la fachada del negocio de juegos electrónicos.

En la capital del estado, en las canchas de la colonia Chulavista, el joven Mario Noel "N", de 19 años de edad, quien jugaba voleibol con varios amigos, fue asesinado de varios disparos por personas aún no identificadas que lograron huir del lugar.

Poco antes de este hecho, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, fue localizado el cuerpo de una persona joven, atado de pies y manos, con impactos de bala, por lo que la Fiscalía General del Estado dispuso su envío al Servicio Médico Forense.

Detalles sobre el ataque al casino Flamingos

En la zona donde se fabrican ladrillos, cerca de la colonia Lomas de Rodriguera, hombres con armas automáticas atacaron a dos trabajadores, quienes fallecieron en el lugar; los agresores huyeron.

Un empleado de una empresa de traslado de valores, identificado como Ángel Guadalupe, fue privado de la vida a balazos cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia Florida.

En la base de la Cruz Roja de la capital del estado, una mujer identificada como Karime "N", de 26 años, ingresó con lesiones por arma de fuego y falleció mientras recibía atención médica.

Impacto de la violencia en la comunidad local

Los cuerpos de dos hombres atados de pies y manos, con huellas de tortura, fueron localizados frente a un canal de riego del ejido Buenos Aires, en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

En esta misma sindicatura, dos hombres fueron atacados a balazos en una plazuela; uno de ellos murió y el otro permanece hospitalizado.

Finalmente, Óscar Leonel "N", de 25 años de edad, fue asesinado a tiros en el interior de un vivero donde vendía árboles y plantas, también en la sindicatura de San Pedro, Navolato.