Diputada propone que haya espacios "baby friendly" en restaurantes

La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, propuso que en los restaurantes haya espacios "baby friendly" que cuenten con personas cuidadoras de niñas y niños. La legisladora presentó una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles con la finalidad de que los establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas implementen áreas seguras y adecuadas para niñas y niños, las cuales contarán con personal con capacitación básica en cuidado infantil y primeros auxilios, con el fin de ofrecer un entorno amigable y seguro para las familias.

¿Qué propone la iniciativa de Elizabeth Mateos?

El objetivo de esta propuesta, a decir de la legisladora, es que haya espacios seguros y adecuados para niñas y niños, atendidos por personal capacitado, con el fin de facilitar la convivencia familiar, fortalecer los vínculos entre las parejas, garantizar el bienestar de la infancia, generar oportunidades laborales en el sector del cuidado infantil y brindar a los establecimientos un valor agregado que fortalezca su imagen, reputación y atractivo para las familias. La iniciativa refiere que cada día más familias buscan compartir momentos fuera del hogar, en lugares como restaurantes o cafeterías, que se han convertido en puntos de encuentro, recreación y disfrute.

Detalles sobre la Ley de Establecimientos Mercantiles

Sin embargo, estos espacios no siempre cuentan con las condiciones que faciliten la estancia cómoda y segura de niñas y niños pequeños, lo que puede dificultar que madres, padres o personas cuidadoras disfruten plenamente de la experiencia. Se precisa que esta situación no responde a una falta de voluntad por parte de los establecimientos, sino a que históricamente el diseño de los espacios gastronómicos no contemplaba la permanencia activa de niñas y niños. "Hoy, las necesidades sociales han cambiado y cada vez se reconoce más la importancia de contar con entornos amables, accesibles y seguros para todas las edades. Contar con áreas adecuadas o con personal capacitado para atender a la niñez no solo mejora la experiencia de las familias, sino que también puede representar un valor agregado para los propios restaurantes, al ampliar su público y fortalecer su imagen como espacios incluyentes y socialmente responsables", señala la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis.

Impacto en la convivencia familiar y el sector restaurantero

El documento recuerda que en la Ciudad de México ya existen restaurantes que han incorporado este tipo de servicios, ofreciendo zonas de juego supervisadas, menús infantiles saludables y actividades diseñadas especialmente para las y los más pequeños, lo que demuestra que es posible conciliar la experiencia gastronómica con el bienestar familiar. "La creación de estos espacios adecuados, busca atender de manera positiva esta nueva realidad, ofreciendo una alternativa voluntaria que incentive a los establecimientos a implementar medidas sencillas de cuidado y seguridad infantil. Con ello, se impulsa una cultura de convivencia familiar armónica, se promueve el bienestar de nuestras niñas y niños y se reconoce el esfuerzo de los restaurantes para sumarse a una ciudad más amigable con las niñas, los niños y sus familias", expone la propuesta.