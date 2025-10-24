Identifican 123 cuerpos de los 386 encontrados crematorio Plenitud

Un total de 123 cuerpos son los que hasta este viernes se han logrado identificar de los 386 que fueron encontrados el 26 de junio pasado, en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento se notificó a 116 familias de estas identificaciones, y en las próximas horas se continuará con las restantes.

Dichos trabajos se han logrado realizar a través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 85 han interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

Según se ha detallado en seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.

¿Qué acuerdos se han establecido?