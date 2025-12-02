Cuernavaca, de las más inseguras

Cuernavaca se mantiene entre las cinco ciudades más inseguras de México, con un aumento del 10% en delitos de violación y extorsión, aunque los feminicidios han mostrado una ligera disminución. De las 242 colonias que conforman la ciudad, 11 concentran el 34% de los auxilios atendidos, destacando el Centro Histórico, Vista Hermosa, Miraval y Las Palmas, entre otras. La percepción de inseguridad ha pasado del 80 al 85%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Acciones de la autoridad ante la inseguridad en Cuernavaca

Para enfrentar la situación, se relanzó la aplicación "Cuernavaca Segura" y el programa "Adopta una cámara", que estará conectado al C4. Este año se instalarán 200 cámaras en puntos estratégicos y se han realizado 38 marchas exploratorias en 23 colonias, beneficiando a 32 mil habitantes. Sin embargo, la falta de policías y la baja remuneración complican la efectividad de estas acciones, mientras la ciudadanía sigue mostrando desconfianza ante la autoridad.

Impacto de la inseguridad en la comunidad de Cuernavaca

La creciente inseguridad en Cuernavaca ha generado un clima de temor entre los ciudadanos, quienes sienten que las medidas implementadas no son suficientes para garantizar su seguridad. La percepción de riesgo ha aumentado, lo que refleja la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades locales.

Detalles sobre el aumento de delitos en Cuernavaca

Los datos recientes indican que, a pesar de la disminución en algunos tipos de delitos, la inseguridad sigue siendo un problema crítico en Cuernavaca. Las autoridades deben abordar no solo la instalación de cámaras, sino también la capacitación y remuneración de los cuerpos de seguridad para recuperar la confianza de la población.