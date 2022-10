Cubrebocas mata neuronas, asegura Noroña

Durante su participación en la tribuna, en la discusión de un dictamen sobre el cumplimiento de las metas para detener el cambio climático, el legislador petista se pronunció sobre el uso del cubrebocas en espacios cerrados.

Dijo que el Consejo General de Salubridad determinó que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en interiores, pero, advirtió, es una contradicción, porque nunca fue obligatorio.

"Y me sigue tocando el nervio que, yo creo que, por presión del Seguro Social, metieron en sus acuerdos que quienes no se vacunaron les recomiendan seguir usando cubrebocas. Es un acto no solo torpe, sino francamente discriminatorio y siguen todavía con algunas medidas que ya no se justifican.