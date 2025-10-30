Sheinbaum defiende postura de México sobre bloqueo a Cuba

Tras las críticas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo de México a la resolución de la ONU que pide el fin del bloqueo económico a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la postura del país y subrayó que la política exterior mexicana se decide en territorio nacional.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum adelantó además que México y Estados Unidos podrían concretar nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo.

"La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha sido histórico", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Presidenta recordó que la resolución para quitar el bloqueo a la isla fue respaldada "por amplísima mayoría" en la Asamblea General de la ONU y reiteró que México mantiene una posición basada en sus principios de soberanía, autodeterminación y no intervención.

"Somos un país soberano, libre, independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos", enfatizó.

La presidenta señaló que, pese a las diferencias con Washington en ciertos temas, la relación bilateral se mantiene sólida y basada en el diálogo.

"Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay temas en los que no estamos de acuerdo y decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para resolverlos. Y hasta ahora, hemos podido resolver la mayor parte con diálogo", dijo.

Ayer miércoles, después de que México reiteró el fin del "bloqueo comercial a Cuba", ante la votación en la ONU, el subsecretario de Estado y exembajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, reaccionó. Expresó que como "amigo de México" le entristece leer una mentira, "de principio a fin".

Héctor Vasconcelos reiteró solidaridad

El representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reiteró la solidaridad de nuestro país con Cuba: "Y la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a ese país".