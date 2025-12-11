Cuauhtémoc Blanco celebra fin de periodo ordinario en el Congreso

El diputado Cuauhtémoc Blanco celebró el fin del periodo ordinario y presumió los resultados a través de redes sociales, a pesar de que no presentó ninguna iniciativa y solo subió a tribuna una vez para defenderse por el tema del desafuero en su contra.

"Hoy concluimos otro periodo ordinario más. Un periodo con altas y bajas, de debates intensos que nos llevó a un resultado de legislar en beneficio de las y los mexicanos", escribió el legislador morenista en su cuenta de X.

Destacó que durante la última sesión, su bancada aprobó 30 proposiciones con punto de acuerdo, "exhortando a las áreas correspondientes a tomar acciones en temas que sí cambian la vida de la gente: salud, movilidad, medio ambiente, cultura, igualdad de género, juventud, pueblos originarios, migración y bienestar".

¿Qué logros presentó Cuauhtémoc Blanco en su gestión?

El diputado no presentó iniciativas durante el periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la 66 legislatura. De hecho, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, las únicas iniciativas que registra el exfutbolista es el "Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Erradicación del Asbesto", a la cual se suscribió.

Mientras que el 11 de diciembre de 2024, el grupo parlamentario de Morena presentó el "Proyecto de decreto que expide la Ley General que Asegura el Respeto y la Implementación de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas".

El 25 de marzo pasado, Cuauhtémoc Blanco subió por única ocasión a la Tribuna de la Cámara de Diputados para defenderse por las acusaciones de las que es señalado y por las que está en juego su desafuero. Ahí, afirmó que: "Todo esto que se me está haciendo es injustificado. (...) Estaría dispuesto a ir a la fiscalía. (...) Estoy de frente dándoles la cara".

Detalles sobre la defensa de Cuauhtémoc Blanco en el Congreso

A pesar de su poca productividad, el legislador presumió que se aprobó el acuerdo de las y los diputados que integrarán la Comisión Permanente durante el receso legislativo.

"Seguimos cumpliendo, para que cada avance en el Congreso se refleje en resultados para la ciudadanía. Gracias por acompañarnos en este camino", expresó el exfutbolista.

El morenista, cuyo último grado de estudios es secundaria, tiene casi diez años de trayectoria política: de 2016 a 2018 fue presidente municipal de Cuernavaca, Morelos y del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024 se desempeñó como gobernador en dicha entidad.

Desde que inició la presente legislatura, el exgobernador de Morelos hizo acto de presencia votando por las iniciativas de la Cuarta Transformación, la primera registrada fue a favor de la reforma al Poder Judicial el 3 de septiembre de 2024.