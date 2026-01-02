Cuatro jóvenes fallecen al caer vehículo a un canal en Sonora

NAVOJOA, Son.- Una tragedia marcó el inicio de este 2026 en el sur de Sonora, luego de que cuatro jóvenes perdieran la vida tras un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada en la comunidad de El Recodo, perteneciente a San Ignacio Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, un automóvil Ford Focus, modelo 2011, color rojo, circulaba de poniente a oriente por un camino de terracería que conecta a Ignacio Cohuirimpo con El Recodo, cuando por causas aún no determinadas el conductor perdió el control de la unidad, saliéndose del camino y cayendo a un canal de riego.

¿Cómo ocurrió el accidente en Navojoa?

El reporte al número de emergencias se recibió alrededor de las 9.25 horas de este jueves 1 de enero. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, Cruz Roja, Protección Civil y corporaciones de Seguridad Pública, quienes realizaron intensas labores de rescate.

Durante las maniobras se logró recuperar inicialmente un cuerpo sin vida. Posteriormente, al extraer el vehículo del canal, se confirmó el fallecimiento de tres personas más que permanecían en el interior de la unidad.

Las víctimas fueron identificadas como primos son Armando Enrique, de 27 años; Raúl Israel, de 23; Jorge Luis, también de 23, así como Iván Alberto, de 24 años.

Detalles confirmados sobre el accidente en El Recodo

Hasta el momento las autoridades no han emitido una versión oficial sobre las causas del percance. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

El lamentable hecho ha generado consternación y luto entre los habitantes de la región, quienes hoy enfrentan la pérdida de cuatro jóvenes vidas.