Sheinbaum reacciona a la posición de Nicolás Maduro

CIUDAD DE MÉXICO.- Al señalar que "es interesante" la posición de Nicolás Maduro tras haber sido llevado a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que desde 2006, con la candidatura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo que México sería como Venezuela.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Nicolás Maduro?

En su conferencia mañanera de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación "surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México".

Reiteró que aunque se estuviera en contra de Nicolás Maduro, "es muy distinto a estar a favor de una intervención".

"Interesante la posición del Presidente (Maduro). Repito, más allá, porque está esta idea que han querido desde el 2006, se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña; es que México va a Venezuela, es que la 4T- ayer lo dijeron también los de los canales de televisión- ´es el chavismo´.

Acciones de la presidenta en defensa de la Cuarta Transformación

"Es el modelo mexicano, el humanismo mexicano. La Cuarta Transformación surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México, de la independencia [...]. Se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades en contra de los fraudes electorales y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX", declaró.

Aseguró que se está a favor de la libertad de expresión y de la libertad de reunión: "Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie, al revés, lo que hay es debate público, entonces nosotros estamos de acuerdo con las libertades".