Claudia Sheinbaum convoca a celebrar la Cuarta Transformación en el Zócalo

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los mexicanos a celebrar, el próximo 6 de diciembre, siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de transformación", expresó durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con motivo de recordar que el 1 de diciembre de 2018 fue cuando llegó el movimiento de la Cuarta Transformación a gobernar México.

Ante personal del IMSS y población chiapaneca, Sheinbaum subrayó que el movimiento de la 4T está fuerte y mantiene rumbo firme, respaldada, dijo, por la mayoría de los mexicanos. "Estamos fuertes; hay algunos que quieren mantener sus privilegios, pero ya no puede ser. Nosotros no traicionamos nuestros principios".

El nuevo hospital general tuvo una inversión de 2 mil 929 millones de pesos (mdp) y beneficia a un millón 37 mil 900 derechohabientes de Chiapas. "Hay recursos suficientes, hay plan y sobre todo, lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos. Ese es el plan que tenemos, así que como dije en mi informe: vamos bien y vamos a ir mejor", puntualizó.

Inversión en salud

Explicó que la visión en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación es homologar los tres sistemas públicos de salud: IMSS, IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que todas y todos puedan ser atendidos en cualquier unidad, a través de un expediente médico universal. Por ello, a partir de enero de 2026 iniciará un proceso de credencialización para la conformación del Sistema Nacional de Salud Pública.