Avanza México con dignidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación y puntualizó que por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la Jefa del Ejecutivo Federal, ya que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación verdadera, económica, social y moral que se guía por el Humanismo Mexicano.

"Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de convivencia entre todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino que al contrario avivar aún más, la llama de la esperanza. Ánimo, México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!", destacó.

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente gracias a los Programas para el Bienestar; el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, un incremento del 154 por ciento; la inflación está controlada y al cierre de octubre de 2025 fue de 3.57 por ciento; la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó a récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares (mdd); la moneda mexicana cerró el viernes 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar; este 2025 se han creado 551 mil empleos formales; el índice de desempleo es de 2.6 por ciento, de los más bajos de todo el planeta y las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil mdd.

PUNTOS CLAVE

Bienestar social y pobreza

13.5 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024 gracias a los Programas para el Bienestar.

Los programas de bienestar benefician actualmente a 32 de 35 millones de familias mexicanas.

Salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir de enero de 2026, un incremento de 154%.

Economía y empleo

Inflación controlada: 3.57% al cierre de octubre de 2025.

Inversión Extranjera Directa (IED) récord: >40 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.

Creación de empleo formal en 2025: 551 mil nuevos empleos.

Tasa de desempleo: 2.6%, una de las más bajas a nivel mundial.

Reservas del Banco de México: 250 mil millones de dólares.

Tipo de cambio: 18.18 pesos por dólar (al 5 de diciembre de 2025).

Trabajo y derechos laborales

Respeto al voto libre y secreto en elecciones sindicales.

Eliminación de la subcontratación y seguridad social para trabajadores de plataformas.

Reducción de comisiones de Afores y creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Proyecto de reforma para jornada laboral de 40 horas a partir de 2027.



