Claudia Sheinbaum invita a celebrar siete años de la Cuarta Transformación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo invitó a celebrar los siete años de la Cuarta Transformación. El evento será este sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo llamó a cerrar el 2025 con una celebración histórica. "Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México".

Frente al mural "La Historia de México", del artista Diego Rivera, la Presidenta defendió a la Cuarta Transformación y recordó que es pacífica. "Nuestro movimiento es enorme, fuerte, transformación y eso no les gusta a los que gozaban antes de privilegios. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México".

Mencionó que la Cuarta Transformación empezó el 1 de diciembre de 2018 con Andrés Manuel López Obrador. "Somos parte de esta transformación que inició con el presidente Lopez Obrador. Estamos celebrando 7 años de transformación".

Invitó a defender lo logrado, defender la democracia y las libertades. "Este último hemos vivido una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo".



