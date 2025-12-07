Muestra Sheinbaum fuerza y cohesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Al celebrar 7 años de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó: "La Transformación verdadera no solo es económica y social, también es moral. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista".

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente.

Expuso que en 2025 se demostró que México puede tener una buena relación con Estados Unidos, defendiendo siempre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinación. Ya que no somos colonia ni protectorado de nadie y siempre se apoyará y defenderá a los mexicanos que trabajan en el vecino país.

Destacó que también el mundo laboral ha cambiado con el respeto al voto libre y secreto en elecciones sindicales, la construcción de Centros de Conciliación para Conflictos Laborales, la reducción de las comisiones de las Afores, creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, eliminación de la subcontratación, seguridad social para trabajadores de plataformas y fue enviado al Congreso el proyecto de reforma para que a partir del 2027 la jornada laboral sea de 40 horas.

Señaló que, en México, los Programas para el Bienestar son constitucionales y se otorgan a 32 de 35 millones de familias; se mejora todos los días en la atención a la salud, se garantiza la distribución de medicamentos y en 2026 inicia la credencialización al Sistema de Salud Universal. En educación, se construyen más preparatorias incrementando 37 mil 500 lugares y universidades gratuitas con 124 mil espacios nuevos, este año.

Resaltó que con la Cuarta Transformación los homicidios dolosos se han reducido en 34 por ciento, de 2018 a la fecha, contrario al periodo de Felipe Calderón y Peña Nieto en los que este delito aumentó 250 por ciento.

En vivienda ya arrancó la construcción de 300 mil viviendas de la meta de 1.2 millones y 5 millones de derechohabientes del Infonavit y FOVISSSTE están recibiendo disminución de deudas impagables. Se reconocen todos los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; se recuperan los trenes de pasajeros con el objetivo de conectar el norte y el sur del país: se construyen el México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo; el Tren Maya ha transportado a 1.3 millones de pasajeros y avanza su modalidad de carga; están en obra 17 proyectos estratégicos de agua y se tecnifican 18 Distritos de Riego; se aprobó la Ley de Aguas Nacionales para recuperar el agua como un recurso de la nación; se continúan modernizando carreteras y construyendo caminos artesanales; se recuperaron Pemex y CFE como empresas de la Nación.

Detalló que gracias a la Transformación hay elecciones libres y limpias, además del plebiscito y la revocación de mandato, no se reprime ni censura al pueblo ni a la prensa, contrario a la época neoliberal donde se registró uno de los episodios más autoritarios: el desafuero al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta de México aseguró que los avances que hay en el país no serían posibles con los gobiernos del pasado neoliberal o con la falsedad del conservadurismo, ya que nunca han creído en los derechos del pueblo de México, contrario a la Cuarta Transformación, cuya causa y destino es el bienestar del pueblo de México, particularmente de quienes menos tienen, porque por el bien de todos, primero los pobres.

LOGROS DE LA 4T

Salud y educación

- Inicio de la credencialización al Sistema de Salud Universal en 2026.

- Nuevas preparatorias: 37,500 lugares.

- Universidades gratuitas: 124,000 espacios nuevos.

- Garantía de distribución de medicamentos y mejora continua en atención médica.

Seguridad

- Reducción de homicidios dolosos: -34% desde 2018, en contraste con el aumento del 250% durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Vivienda e infraestructura

- Construcción de 300 mil viviendas en 2025, de una meta de 1.2 millones.

- 5 millones de derechohabientes de Infonavit y FOVISSSTE reciben reducción de deudas impagables.

- Transporte ferroviario: Tren Maya transportó 1.3 millones de pasajeros y avanza su modalidad de carga.

- Construcción de trenes México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

- Obras hidráulicas: 17 proyectos estratégicos de agua y tecnificación de 18 Distritos de Riego





