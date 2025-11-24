Sheinbaum: Hay mucho apoyo a la 4T porque la gente vive mejor

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación porque, señaló, la gente vive mejor.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que la economía mexicana marcha bien y el próximo año estará mejor, y confió que el año que entra habrá mayor inversión pública y privada.

"Vamos muy bien, la verdad [...] Hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación, porque la gente vive mejor, y la economía va bien también, y el año que entra va a ir mejor. Va a haber más inversión pública y también inversión privada. Vamos bien, empleo, va bien, vamos bien. Va bien el país", dijo.

¿Qué avances se han logrado en la Cuarta Transformación?

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que los 100 puntos a los que se comprometió en su toma de posesión van muy avanzados. En este sentido, destacó que hay una reducción en el homicidio doloso, y hay avances en la construcción de los trenes de pasajeros hacia el norte, la construcción de más universidades, entre otros.