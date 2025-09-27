Sheinbaum destaca modelo social de la 4T en gira presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Baja California Sur en la gira de rendición de cuentas, destacó el modelo social de la Cuarta Transformación y criticó el modelo neoliberal de los sexenios anteriores que "dejaron en la pobreza a México".

Destacó, en contraste –dijo– que en seis años de los gobiernos morenistas se logró que salieran de la pobreza 13.5 millones de mexicanos.

"Fue una hazaña y tenemos que trabajar todos los días para que no haya una sola familia mexicana en la pobreza, pero estamos increíblemente en el nivel más bajo de familias en la pobreza de toda la historia de México", enfatizó en el estadio Arturo C. Nahl en La Paz.

"Llegamos a ser el país más desigual de todos los países del mundo, en 2012 cuando terminó el ´espurio´ gobierno de Felipe Calderón la brecha entre los más pobres y ricos era la más amplia en la historia de México. Ahora a seis años de transformación somos el segundo país menos desigual de todo el continente americano", afirmó.

"Fueron 36 años de un modelo neoliberal que llevó a México a la pobreza, desigualdad y violencia", añadió, al tiempo que criticó la privatización de empresas públicas y la venta de empresas estratégicas.

Aseguró que con la Cuarta Transformación "llegó una nueva era... ahora somos gobierno del pueblo y para el pueblo de México. Ya no gobiernan unos cuantos. Ya no se negocian los impuestos. Aumentó el salario mínimo 135 por ciento".

La mandataria reiteró que se recuperó la capacidad de hacer obra pública y que hoy se destinan a obras de beneficio social. "Somos gobiernos de principios, de causas y nuestra máxima es por el bien de todos primero los pobres".

En su discurso, Sheinbaum reiteró la importancia de la Reforma Judicial que permitió elegir a jueces y magistrados por voto popular.

Proyectos para Baja California Sur

Sheinbaum reiteró el anuncio que hizo hace cuatro meses en BCS -en visita pasada- de diversas obras y acciones de gobierno para la entidad, entre ellas, la entrega de camiones urbanos para La Paz, la construcción de una planta potabilizadora para esta capital también.

Además, refrendó el apoyo para Los Cabos, de la construcción de una segunda planta desaladora, así como plantas de tratamiento para Loreto, y 95 acciones de agua potable en todos los municipios.