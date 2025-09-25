Dan ‘Fast Track’ a la Ley de Amparo

La bancada de Morena en el Senado organizó apresuradamente dos “audiencias públicas” para revisar la propuesta de reforma a la Ley de Amparo que impulsa el Gobierno federal, la cual ha generado múltiples críticas por parte de la Oposición ante la premura con la que la mayoría intenta sacarla adelante.

El anuncio fue realizado por el coordinador del grupo mayoritario, Adán Augusto López, después de que el senador morenista había parado la realización de un parlamento abierto y de conversatorios sobre la propuesta.

Las audiencias se desarrollarán el viernes y el lunes próximo, para que el martes las comisiones involucradas presenten el dictamen respectivo tras el envío de la iniciativa por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No es parlamento abierto, no es conversatorio; es en un formato distinto”, explicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

El tabasqueño indicó que los integrantes de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda le habían pedido que organizara las audiencias.

“Vamos a escuchar las opiniones y, dependiendo de esas opiniones, podría habar cambios a la propuesta original”, adelantó.

López aseguró que la iniciativa presidencial “no limita a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de amparo”.