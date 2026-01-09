Álvarez Máynez critica al PRIAN por su silencio ante dictaduras

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno se lanzó contra su homólogo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez al recordar que ese partido "guardó silencio mientras Morena destruía al país. Pactaron, simularon y ahora quieren lavarse la cara hablando de Venezuela".

¿Qué declaraciones hicieron Álvarez Máynez y Alejandro Moreno?

Después de Álvarez Maynez dijo que "Venezuela vivió una dictadura con Maduro a la cabeza y la vive hoy, con una presidenta impuesta sin sustento democrático" y "el PRIAN calla frente a la imposición antidemocrática de Delcy Rodríguez", Alito lo calificó de "pequeño imbécil".

"Simulas criticar la narcodictadura de Nicolás Maduro porque el mundo entero se les fue encima por tibios. Muy hablador en redes, pero estuviste callado como cobarde mientras tu partido le servía de muleta al autoritarismo mexicano. ¿Dónde estabas cuando se violentaban las instituciones aquí? ¡Eres un hipócrita!".

Detalles del enfrentamiento entre PRIAN y Movimiento Ciudadano

En sus redes sociales, el senador del PRI dijo que si Maynez habla de imposiciones, ¿qué opinas del tarifazo al transporte en Jalisco, el estado número uno en desaparecidos? ¿Y del otro bandido que presumen, el corrupto, inútil y bueno para nada de Samuel García en Nuevo León?

"Te recuerdo la tragedia de los fallecidos en tu evento en Nuevo León, donde saliste huyendo como un cobarde y abandonaste a una mujer. ¡Son unos irresponsables y criminales! ¿Crees que eso se le ha olvidado al pueblo de México? ¿Dónde están las denuncias que se hicieron? ¿Por qué no se ha investigado nada? ¡Compraste impunidad a cambio de seguir siendo un lacayo del régimen!".