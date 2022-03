Critican la desaparición de programas

"Hay grupos parlamentarios que no tiene memoria, que son cínicos y que no tienen vergüenza, que aquí vienen a exigir, recordarles que hoy es día para conmemorar y para honrar a las mujeres, no para venir a hablar y reclamar presupuestos ni programas sociales", reprochó.

Previamente, la panista Wendy González indicó que en lo que va del actual Gobierno han ocurrido 3 mil 132 feminicidios y alrededor de 21 mil 500 personas han sido registradas como desaparecidas.

Lamentó que a pesar de esta violencia generalizada, los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos fueron debilitados, además de que desaparecieron estancias infantiles que atendían a más de 329 mil menores en todo el País.

QUITARON REFUGIOS

"Los refugios eran nuestros salvavidas y nos los quitaron. Es de bajísima calidad humana atentar contra las niñas y los niños, al desaparecer 43 mil estancias infantiles que atendían a más de 329 mil menores a lo largo del País, mismas que facilitaban que las mujeres de incorporaran al mercado laboral", expuso.

González aseguró que el atropello continúa con la extinción del programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo que anulará los apoyos en materia de alimentación y educación para 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes.