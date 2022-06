Critica AMLO a E.U. por preferir autos eléctricos

"Estados Unidos tiene un grave problema porque ya está a más de 5 dólares el galón de gasolina, promedio, ¿y saben por qué están padeciendo esa crisis en Estados Unidos y en otros países? Porque los especuladores, los que manejan los mercados financieros y los expertos a través de los medios de información vendieron, muy por adelantado, el que ya no se iba a utilizar el petróleo y que ya era la era de los autos eléctricos y se dejó de invertir en la industria petrolera", criticó.

En la conferencia recordó los dichos del excandidato panista a la Presidencia, Ricardo Anaya, criticando la decisión de AMLO de construir refinerías, y puso un video.

"¿No se acuerdan que había un candidato del bloque conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos?", recordó.

"No tendrán por ahí la imagen, les va a costar un poco conseguirla. En campaña decían que yo estaba atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque, que ya no era el tiempo de la refinación, sino de los eléctrico".

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

López Obrador indicó que se tiene que seguir avanzando en la transición energética, pero que son procesos que llevan tiempo.

"Pero no solo fue aquí, por eso ahora los precios elevados a partir de qué se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo", agregó.

Cuestionado sobre a qué viene John Kerry, enviado para el Clima del Gobierno de Joe Biden, a México, López Obrador aseguró que a ver cómo se avanza en temas energéticos.

"Pues a lo mismo, a ver cómo se está avanzando para resolver los problemas energéticos", respondió.

Y responde al WSJ: no es regreso a los 70, es fin de robadera

- Durante la mañanera, el Presidente se refirió al artículo del WSJ en que se consideró que está cambiando al País a una política industrial de los 70, en la que hay mayor intervención del Estado.

"¿Tienes el Wall Street Journal? Es hoy o ayer, bueno, es casi todos los días", dijo, y cuando mostraron la portada del periódico soltó:

"Según la traducción que me hicieron, porque no hablo inglés, el Presidente populista, esto es en defensa de Iberdrola, que buscamos el control estatal, regresar a los años 70. No, lo que buscamos es que se acabe la robadera, que se vayan a robar más lejos".