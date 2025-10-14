Capturan a menor por secuestro y homicidio

La implicación de las infancias en el crimen organizado ha vuelto a poner en evidencia a México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco ha detenido este domingo a un niño de 15 años apodado en el parte oficial como El Niño Sicario vinculado con delitos de secuestros, asesinatos y venta de droga en el Estado, según han informado medios locales citando a fuentes policiales. El menor portaba un fusil tipo subametralladora Uzi en el momento de la detención, y fue arrestado junto a un hombre de 37 años, identificado como José Asunción “N” alias El Chuncho, al que las autoridades señalan como operador de un jefe del crimen organizado que se encuentra actualmente en prisión.

Miembros del equipo de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca que depende de la SSPC fueron los que llevaron a cabo el operativo el 12 de octubre. Los agentes detuvieron al menor en la carretera Villahermosa-La Isla de madrugada. El niño intentó disparar su arma para escapar, pero un casquillo se atascó al intentar abrir fuego. Las autoridades le detuvieron a él y al hombre que le acompañaba junto a un surtido de drogas en bolsitas de plástico transparente que portaban marihuana, metanfetamina, armas largas y cartulinas con mensajes de amenazas a la población y a organizaciones rivales, según relata El Heraldo de Tabasco.

Ese mismo medio añade en su cobertura que el niño tenía contenido en su teléfono que le involucraba con el secuestro y liberación de una mujer, así como en el asesinato de otra víctima en Paraíso, una ciudad en la costa del Golfo de México, a una hora de Villahermosa.

En una entrevista con los medios de comunicación de la zona, un representante del Colegio de Abogados de Tabasco ha insistido en que el menor cuenta con protección legal que impide que sea juzgado como un adulto en los tribunales. El abogado Sergio Antonio Reyes Ramos ha señalado que es un riesgo además recluir al niño detenido en un centro reformatorio de menores con otros adolescentes con delitos menores.