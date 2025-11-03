No habrá impunidad en crimen de Manzo

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.”La primera mandataria detalló que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, estableció contacto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado. Asimismo, convocó este domingo al Gabinete de Seguridad con el objetivo de garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad.

La presidenta Sheinbaum señaló que los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia.”



