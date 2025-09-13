Impulsan a mujeres del sur

El programa Mujeres Fuerza del Sureste, destinado a fomentar la inclusión financiera y el emprendimiento de mujeres líderes en Mipymes, otorgó 2,339 créditos por 12.6 millones de pesos entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, con condiciones financieras preferenciales frente a la banca comercial. Los créditos se acompañaron de capacitación en línea, graduando a 218 emprendedoras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, orientadas a consolidar sus unidades económicas.