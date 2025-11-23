Mujeres lejos de acceso a hipotecas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que, pese al crecimiento de la inclusión financiera, las mujeres continúan enfrentando la mayor brecha en el acceso a créditos hipotecarios. Hasta agosto, únicamente 38% de estos financiamientos estaban a nombre de mujeres, mientras que 62% fueron otorgados a hombres, una diferencia que se mantiene constante desde años anteriores.

Expertas consultadas señalan que la desigualdad no sólo se explica por el nivel de ingresos, sino también por la falta de productos adaptados a las realidades económicas de las mujeres. En México, apenas ocho instituciones bancarias ofrecen hipotecas o servicios financieros con perspectiva de género, lo que contrasta con la diversidad de productos disponibles en otros segmentos.

Monika Meireles, académica de la UNAM, advirtió que esta ausencia de soluciones especializadas limita la autonomía económica de las mujeres y aumenta su vulnerabilidad patrimonial. Para la especialista, la flexibilización de requisitos y el diseño de esquemas basados en trayectorias laborales diversas sería clave para cerrar esta brecha.

En comparación internacional, México se encuentra rezagado respecto a países de la región como Chile, Colombia y Panamá, donde existen programas públicos y bancarios que incentivan el acceso de mujeres a vivienda y financiamientos de largo plazo. Estos modelos han demostrado ser efectivos para reducir desigualdades estructurales.

La Asociación de Bancos de México reconoció que la brecha en créditos persiste y aseguró que ya se trabaja en nuevas herramientas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres. Sin embargo, especialistas consideran que dicho avance deberá traducirse en políticas y productos visibles para revertir la tendencia.